Медведев сообщил, когда опробуют систему электронного голосования

Премьер призвал оценить эффективность этих инструментов для того, чтобы их впоследствии использовать

Систему электронного голосования планируют опробовать на предстоящих выборах в сентябре, в Единый день голосования. Об этом заявил Дмитрий Медведев на заседании с членами правительства, где в среду обсуждали формирование Национальной системы управления данными, передает "ТВ Центр".

Речь идёт о создании так называемой умной платформы, которая систематизирует сведения из множества различных реестров и позволит ускорить обмен информацией между госструктурами. Сейчас таких ресурсов более 800. Среди них учёт населения, данные о паспортах российских граждан и многое другое.

Глава кабмина отметил, что все эти данные рассредоточены по разным базам, поэтому, чтобы, например, подготовить бумаги для продажи недвижимости, требуется потратить немало времени и сил.

"Рассчитываем, что полностью система заработает в 2022 году, для этого подготовительная работа будет завершена до конца этого года", - сказал Медведев.