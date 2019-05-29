ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев сообщил, когда опробуют систему электронного голосования

14:49
  • среда
  • 29 мая 2019

Премьер призвал оценить эффективность этих инструментов для того, чтобы их впоследствии использовать

Систему электронного голосования планируют опробовать на предстоящих выборах в сентябре, в Единый день голосования. Об этом заявил Дмитрий Медведев на заседании с членами правительства, где в среду обсуждали формирование Национальной системы управления данными, передает "ТВ Центр".

Речь идёт о создании так называемой умной платформы, которая систематизирует сведения из множества различных реестров и позволит ускорить обмен информацией между госструктурами. Сейчас таких ресурсов более 800. Среди них учёт населения, данные о паспортах российских граждан и многое другое.

Глава кабмина отметил, что все эти данные рассредоточены по разным базам, поэтому, чтобы, например, подготовить бумаги для продажи недвижимости, требуется потратить немало времени и сил.

"Рассчитываем, что полностью система заработает в 2022 году, для этого подготовительная работа будет завершена до конца этого года", - сказал Медведев.

Главное сегодня
Планшет
Планшет
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
Работа ЦИК
Работа ЦИК
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.