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В Москве эксперты обсудили работу новых глав регионов

14:56
  • среда
  • 29 мая 2019

Специалисты представили результаты опросов

Как оценивают избиратели работу новых глав регионов? Об этом говорили в среду ведущие российские социологи и политологи. Круглый стол состоялся в Москве, на площадке Экспертного института социальных исследований.

В марте Владимир Путин провел кадровые перестановки, в результате которых были назначены несколько новых губернаторов. В ходе сегодняшней встречи  специалисты представили результаты опросов. Согласно данным, именно эти руководители могут претендовать на победу уже в первом туре голосования.

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