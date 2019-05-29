В Москве эксперты обсудили работу новых глав регионов

Специалисты представили результаты опросов

Как оценивают избиратели работу новых глав регионов? Об этом говорили в среду ведущие российские социологи и политологи. Круглый стол состоялся в Москве, на площадке Экспертного института социальных исследований.

В марте Владимир Путин провел кадровые перестановки, в результате которых были назначены несколько новых губернаторов. В ходе сегодняшней встречи специалисты представили результаты опросов. Согласно данным, именно эти руководители могут претендовать на победу уже в первом туре голосования.