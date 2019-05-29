"Европа, очнись": Захарова пристыдила немцев за скандал с "россиянкой"

В российском МИД потребовали объяснений

В МИД России призывают немецкие СМИ объясниться за ситуацию с видеозаписью, из-за которой в Австрии произошел политический кризис. Об этом написала в своем Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, в СМИ появилась информация о том, что немецкие Spiegel и Süddeutsche Zeitung получили видео с якобы "племянницей" русского олигарха, а также австрийским политиком от "некоей фирмы, купившей его, как сообщается, за 600 тысяч евро". При этом история оказалась спланированной провокацией с участием нанятой "за впечатляющий гонорар" боснийской студентки. Теперь, по словам Захаровой, немецкие журналисты, как минимум, должны объясниться.

"Как же так получилось, что эта фальшивка очутилась именно в их руках, а они успешно раскрутили ее, дополнив дезой?" - написала она.

При этом она подчеркнула, что информация о вовлечённости России в скандал была подана немецкими изданиями "совершенно недвусмысленно". Теперь оказалось, что речь идет о постановочном материале, чей характер немецким изданиям был заранее известен. Теперь будет проведена дополнительная проверка новых данных. После этого Россия проинформирует ОБСЕ и другие профильные структуры о совершенной "германскими СМИ информационной операции".

По словам Захаровой, теперь все разговоры о том, что оказавшийся в руках журналистов материал должен был быть опубликован, теряют смысл, "когда вспоминаешь про ярую борьбу именно немецких журналистов с фейками и вмешательством в электоральные процессы".

"Но главный вопрос остаётся открытым: кто же так грубо вмешался во внутриполитическую жизнь Австрии, используя для этого как инструмент "независимую" немецкую прессу? Европа, очнись!", - отметила спикер МИД.

Ранее выяснилось, что за племянницу российского олигарха во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе себя выдала боснийская студентка. Для этого был организован специальный кастинг девушек, которые могли бы понравиться политику. Победила девушка, которая в совершенстве владеет четырьмя языками, включая русский. За помощь она получала семь тысяч евро в сутки. Всего организация провокации обошлась в 400 тысяч евро.

До этого в немецких СМИ появилась видеозапись, на которой Штрахе разговаривает с девушкой. Та предлагает ему деньги, а также поддержку взамен на ответные услуги. После публикации политик был вынужден подать в отставку. Вслед за этим президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправил в отставку и правительство страны во главе с канцлером Себастьяном Курцем.

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