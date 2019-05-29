Получивший новый пост Богомолов пообещал не устраивать революций

Режиссер возглавил театр с богатой историей

Режиссер Константин Богомолов согласился стать художественным руководителем Театра на Малой Бронной и пообещал актерам не увлекаться экспериментами.

29 мая глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский сообщил журналистам, что бывший худрук Театра на Малой Бронной Сергей Голомазов намерен руководить театром в Риге. "Мы решили предложить эту должность Богомолову", - цитирует чиновника "Интерфакс".

Константин Богомолов пообещал вернуть Театру на Малой Бронной максимальное внимание профессионального сообщества, фестивалей и публики. Он призвал актерскую труппу не опасаться никаких радикальных перемен и нововведений. "Я давно уже не человек революций, а только эволюций, - сказал режиссер. - Эксперимент не должен становиться тотальным и господствующим на площадке такого многоопытного, сложного, с великой историей театра".

Константина Богомолова, имеющего репутацию новатора, несколько раз номинировали на премию "Золотая маска". Он сотрудничает со многими театрами. Среди его спектаклей - "Театральный роман, или Записки покойника", "Много шума из ничего", "Гаргантюа и Пантагрюэль", "Идеальный муж. Комедия". Недавно он снял сериал "Содержанки".

Ранее появились слухи о том, что Богомолов встречается с журналисткой Ксенией Собчак, которая рассталась со своим мужем Максимом Виторганом.