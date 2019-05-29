Собянин: в Москве отреставрировано 1 300 памятников архитектуры

Мэр столицы посетил Донской монастырь

Более 1300 памятников архитектуры отреставрированы в Москве за последние годы. Об этом в среду заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Днём глава города посетил Донской монастырь и поручил провести реставрацию стен и башен. Сейчас на территории продолжаются комплексная реставрация фасадов и интерьеров двух объектов культурного наследия - "Здания духовной семинарии у западных ворот" и "Бани" 17 века. Одновременно за счет бюджета города проводится восстановление надгробий некрополя, передает "ТВ Центр".

"Отрадно, что эта реставрация, как и реставрация многих памятников старины в городе, проходит не только за счет федеральных, или региональных средств, но и за счет средств частных пожертвователей. Это всенародная реставрация", - отметил Собянин.