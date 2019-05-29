В Москве состоялась третья волна публичных слушаний по реновации

Жители пяти районов стали активными участниками прошедших во вторник мероприятий

В Москве прошла уже третья волна публичных слушаний по программе реновации. Жители изучают, что им предлагает город, а также задают вопросы и вносят предложения. Накануне встречи организовали в районах Люблино, Покровское-Стрешнево, а также в Лосиноостровском, Алтуфьевском и Бабушкинском. Впрочем, в последнем программа уже начала реализовываться.

Около года назад Татьяна Полякова сменила адрес - с кошкой Варварой из старой пятиэтажки переехала буквально на 200 метров, в новый дом по программе реновации, передает "ТВ Центр".

Переехали всем домом, не пришлось менять ни круг общения, ни образ жизни: прежние соседи, привычные магазины и любимая парикмахерская рядом. Однако вид из окна скоро изменится, а как - решают сами жители. В Бабушкинском районе по программе реновации появились уже три стартовых высотки, и вокруг вырастет целый квартал с новыми парками и инфраструктурой.

"Жители очень хотели в своем микрорайоне увидеть физкультурно-оздоровительный комплекс, с катком искусственным, так, чтобы детки могли заниматься и зимой, и летом фигурным катанием. Также у нас предлагается к размещению образовательный центр, в составе которого будет находиться школа, детский сад и бассейн", - рассказала начальник территориальной проектно-планировочной мастерской СВАО Марина Чичерина.

Дорожная ситуация должна улучшиться - проект предполагает расширение тротуаров и проезжей части от улиц Летчика Бабушкина до Енисейской, появятся новые остановки. Во все нюансы новой карты района жители вникают на публичных слушаниях.

Это открытый диалог, в котором жители могут высказать все свои сомнения и опасения, и узнать, какой будет жизнь микрорайонов в условиях строительства и после него. Одновременно чувствуется усталость людей от жизни в некомфортных пятиэтажках и желание перемен.

Больше всего вопросов связано с парковками, озеленением и досугом. Во всех новых домах будут подземные гаражи и запланированы дополнительные карманы на существующих проездах. Деревья в случае сноса обещают восстановить и обустроить новый парк. Дополнения и предложения жителей будут учтены в новом варианте проекта, который после публичных слушаний пройдет государственную экспертизу.

Наталья Тарасова, Андрей Корнилов, Антон Егоров, "ТВ Центр".