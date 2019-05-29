Российские школьники сдали ЕГЭ по математике

Результаты станут известны соответственно 11 и 12 июня

В среду почти 70 тысяч московских школьников сдавали обязательный ЕГЭ по математике. В этом году впервые базовый и профильный экзамены прошли в один день.

Определиться, что сдавать, надо было заранее. Базовый уровень выбрали около 33-х тысяч столичных выпускников - те, кто собирается поступать на гуманитарные направления.

Ну а те, кто выбрал технические или экономические специальности - их более 36 тысяч - почти четыре часа сражались с заданиями профильного экзамена - гораздо более сложными.