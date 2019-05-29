ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские школьники сдали ЕГЭ по математике

15:31
  • среда
  • 29 мая 2019

Результаты станут известны соответственно 11 и 12 июня

В среду почти 70 тысяч московских школьников сдавали обязательный ЕГЭ по математике. В этом году впервые базовый и профильный экзамены прошли в один день.

Определиться, что сдавать, надо было заранее. Базовый уровень выбрали около 33-х тысяч столичных выпускников - те, кто собирается поступать на гуманитарные направления.

Ну а те, кто выбрал технические или экономические специальности - их более 36 тысяч - почти четыре часа сражались с заданиями профильного экзамена - гораздо более сложными.

Главное сегодня
Сдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.