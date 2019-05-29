Как изменился Метрогородок благодаря программе "Мой район"

Что ещё ждут жители от программы?

Не только зелёный, но и комфортный - так теперь говорят о Метрогородке. Район может похвастаться не только парком "Лосиный остров", но и удобными развязками, а ещё уютными дворами, новыми спортивными площадками. И всё благодаря масштабному городскому проекту.

Самый большой в Москве – 37 с половиной квадратных километров – и самый зеленый. Более 90% площади района Метрогородок занимает национальный парк "Лосиный остров". Не случайно на гербе красуется лось. А еще отбойный молоток и кирка, как символы того, с чего начиналась история района, передает "ТВ Центр".

В 30-х годах прошлого века с прокладкой столичной подземки здесь появилась база "Метростроя", для работников – двух- и трехэтажные бараки. Активная застройка велась уже после Великой Отечественной, а в 70-е Открытое шоссе приобрело нынешний облик. Современность диктует качественно новые стандарты жизни. Поэтому старые дворы преображаются по программе "Мой район". Новые спортивные и детские площадки как магнитом притягивают местную ребятню.

По просьбам жителей установили несколько светофоров, сделали пешеходные переходы, оборудовали их лежачими полицейскими. Вопрос транспортной доступности до последнего времени для жителей Метрогородка был одним из самых острых.

За последние годы для автомобилистов реконструировали Богородский путепровод, новая развязка связала район с Северо-Восточной хордой. Открылась станция МЦК "Белокаменная". Пешеходной дорожкой ее соединили с корпусами РГСУ. Появился новый автобусный маршрут.

Пассажиропоток на местных трамвайных маршрутах всего за несколько лет увеличился в два раза. Все дело в том, что в Метрогородке поменяли все трамвайные пути. Новый низкопольный транспорт перемещается значительно быстрей.

Старая застройка – особенность Метрогородка. Поэтому жители "хрущевок", вошедших в программу реновации с нетерпением ждут переезда. Первый семиэтажный дом уже строится. На очереди еще три - их начнут возводить этим летом. Вообще реновация затронет более половины жилого фонда Метрогородка. Кардинально изменится всё пространство района.

И, конечно, транспортные решения. Тагильскую улицу продлят до Гольяново. Таким образом, появится короткий путь до Щелковского шоссе. Сделают еще один съезд на Северо-Восточную хорду. Ни один метр парка "Лосиный остров" при этом не будет затронут.

Иван Колесников, "ТВ Центр".