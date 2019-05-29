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Детеныш сычуаньского такина появился в Московском зоопарке

16:02
  • среда
  • 29 мая 2019

Его зовут Аю

Детёныша редких сычуаньских такинов теперь можно увидеть в Московском зоопарке. Имя ему придумали красивое - Аю. Впрочем, у родителей не хуже: мать зовут Ру, отца - Кракен, передает "ТВ Центр".

От малыша не отходят ни на шаг, зорко следят за каждым его движением. Аю - очень любопытный, пространство осваивает активно, пытается забраться на каждую корягу.

Детёныш уже начал пробовать взрослую пищу - сено и комбикорм, но особенно ему нравятся сладкие яблоки и мюсли. Сычуаньские такины - животные редкие, так что появление Аю для Московского зоопарка – праздник.

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Детеныш сычуаньского такина
Детеныш сычуаньского такина
Детеныш сычуаньского такина
Детеныш сычуаньского такина
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