Детеныш сычуаньского такина появился в Московском зоопарке

Его зовут Аю

Детёныша редких сычуаньских такинов теперь можно увидеть в Московском зоопарке. Имя ему придумали красивое - Аю. Впрочем, у родителей не хуже: мать зовут Ру, отца - Кракен, передает "ТВ Центр".

От малыша не отходят ни на шаг, зорко следят за каждым его движением. Аю - очень любопытный, пространство осваивает активно, пытается забраться на каждую корягу.

Детёныш уже начал пробовать взрослую пищу - сено и комбикорм, но особенно ему нравятся сладкие яблоки и мюсли. Сычуаньские такины - животные редкие, так что появление Аю для Московского зоопарка – праздник.