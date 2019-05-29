Банду Циркача поймали в Подмосковье

Участники преступной группировки действовали под влиянием криминального авторитета, известного как Циркач

В Московской области задержаны пять членов преступной группы, которая занималась похищением людей и вымогательством, передает "ТВ Центр".

По данным полиции, преступники сначала требовали от жителя Ногинска отдать им большой земельный участок, угрожая убить сына-предпринимателя. Затем они неоднократно похищали этого мужчину, требовали перевода денег со счетов и долговых расписок.

Злоумышленники присвоили автомобили жертвы и вынесли все ценности из его квартиры. Как выяснили оперативники, руководил действиями участников группы уроженец Ближнего зарубежья, причем делал он это из тюрьмы.