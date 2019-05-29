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В Совфеде обсудили итоги перехода на цифровое вещание

14:48
  • среда
  • 29 мая 2019

В России появился новый стандарт медиапотребления.

Итоги масштабного перехода на цифровое вещание всех российских регионов обсудили в среду на заседании Совета Федерации. Верхняя палата одобрила закон о выделении отдельной - 22-й кнопки - муниципальным телеканалам. Их будут выбирать из тех СМИ, эфир которых больше чем наполовину занимают отечественные программы и фильмы, передает "ТВ Центр".

А также большое внимание уделяется вопросам местного значения. В ходе заседания также предложили наделить регионы правом самостоятельно закупать телевизионные приставки для малообеспеченных граждан. Отмечается, что переход на цифровое телевидение стал самым масштабным в Европе.

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