В Совфеде обсудили итоги перехода на цифровое вещание

В России появился новый стандарт медиапотребления.

Итоги масштабного перехода на цифровое вещание всех российских регионов обсудили в среду на заседании Совета Федерации. Верхняя палата одобрила закон о выделении отдельной - 22-й кнопки - муниципальным телеканалам. Их будут выбирать из тех СМИ, эфир которых больше чем наполовину занимают отечественные программы и фильмы, передает "ТВ Центр".

А также большое внимание уделяется вопросам местного значения. В ходе заседания также предложили наделить регионы правом самостоятельно закупать телевизионные приставки для малообеспеченных граждан. Отмечается, что переход на цифровое телевидение стал самым масштабным в Европе.