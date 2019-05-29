Участников школьной БДСМ-вечеринки помиловали

В школе отметили, что "ничего криминального" не произошло

В городской школе №74 во Владивостоке завершена проверка, назначенная после скандальной фотосессии учеников. Его проводило управление образования городской администрации.

По ходу проверки были проведены профилактические беседы с детьми, а также их родителями. Как отметили в мэрии Владивостока, дети признали, что вышли "за некоторые рамки приличия". Огнетушитель, который они использовали в ходе съемок, "родители пообещали школе возместить".

Кроме того, директор школы Галина Пугина, ранее заявившая о намерении уволиться со своего поста, приняла решение остаться. Она добавила, что сейчас ей, учителям, а также ученикам необходимо спокойно пройти экзаменационный период, передает ТАСС.

По ее словам, ребятам просто не хватило "чувства меры, чувства вкуса". При этом ничего криминального, как отметила Пугина, не произошло. "Для нас этот инцидент полностью исчерпан. Начались выпускные экзамены, и главное для детей сейчас - сосредоточиться, спокойно и серьезно подготовиться к итоговой аттестации", - сказала она.

Ранее стало известно, что полиция наказала двоих школьников, которые участвовали в БДСМ-флешмобе на территории школы. 17-летних учеников 11-го класса привлекли к административной ответственности. В отношении них составили протоколы за "незаконное ношение форменной одежды со знаками различия". При этом родителям весельчаков придется оплатить штрафы в размере до 1,5 тысячи рублей, формы у детей конфискуют.

Скандал произошел 24 мая, после того как в Сети появилось видео, на котором выпускники школы во Владивостоке устроили костюмированный флешмоб. Дети танцевали, жгли файеры. В какой-то момент они распылили огнетушитель. При этом несколько юношей надели шорты с подтяжками на голое тело и маски с заячьими ушами. Одна из девочек пришла в полицейской форме с погонами. Такой маскарад журналисты и интернет-пользователи сравнили с БДСМ-вечеринкой.

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