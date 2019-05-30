Пришел к Богу и помогает людям: как живет больной раком мозга Борис Корчевников

Он верит, что смерть не заберет его раньше положенного срока

36-летний Борис Корчевников - один из самых успешных шоуменов России. Он ведет две передачи на ТВ и возглавляет православный телеканал. Несмотря на все свои достижения, Корчевников каким-то чудом избежал звездной болезни и сохранил в себе человечность.

Послужной список Бориса Корчевникова вызывает восхищение. За 25 лет профессиональной деятельности он поработал корреспондентом, побывал ведущим десятков телепрограмм и приложил руку к созданию нескольких фильмов. Корчевников продолжил добиваться карьерных успехов даже после того, как в 2015 году у него обнаружили доброкачественную опухоль на слуховом нерве.

Журналист решил не скрывать свой диагноз. Во время своих ток-шоу Корчевников постоянно говорит о недугах других людей, поэтому ему показалось нечестным умалчивать о своей страшной болезни. К тому же телезвезда, будучи верующим человеком, понадеялся на молитвы сострадательных зрителей.

Узнав об опухоли, Борис Корчевников впервые задумался о смерти всерьез. "Подумал, что теперь смогу жить полноценно, - рассказал он. - Потому что именно тогда, когда мы думаем, что можем умереть, мы начинаем жить полной жизнью <…> У меня была одна мысль: лучше подготовиться к смерти, к встрече с Богом. Я точно понимал, что Он не заберет меня раньше, чем положено, чем я буду к этому готов. У меня было большое количество дел, которые я не успел закончить, реализовать здесь, и мне следовало поторопиться".

После трепанации черепа телеведущий долго приходил в себя. Он не мог самостоятельно ходить, быстро утомлялся и чувствовал себя немощным. Корчевникова прооперировали в июле 2015 года, а уже в августе он вышел на работу. Он торопился жить и заниматься по-настоящему важными делами.

В этот момент произошло еще одно печальное событие: его тяжелобольной отец, с которым Борис познакомился только в 13 лет, впал в кому. 70-летний Вячеслав Орлов, чей вес перед смертью приблизился к 180 килограммам, боролся за свою жизнь два месяца. Корчевников навещал отца в больнице и уговорил его причаститься.

"И когда я был в больнице, мне казалось, что я выполняю сыновний долг. Именно сыновий, хотя отцом его не ощущал. Я понял, что глупость, когда говорят: "Не тот отец, кто родил, а тот, кто воспитал". Нет, кровь не водица. Я его едва знал, а с годами обнаруживаю в себе от него - в повадках даже - очень много", - признавался Борис Корчевников.

Через год в жизни телеведущего произошли серьезные изменения. На этот раз позитивные. Он перестал вести ежедневное ток-шоу и после нескольких месяцев раздумий согласился возглавить православный телеканал. "Колоссальная ответственность. Очень большой вызов. Огромные риски для меня. И профессиональные, и репутационные, - объяснял свою нерешительность Корчевников. - Но все это меркнет по сравнению с тем, что счастье - говорить о Боге. Говорить о том, чем я, честно говоря, живу".

Журналист говорит о Боге не только с помощью телеканала, но и посредством соцсетей. Там же он постоянно рассказывает о людях, которые попали в беду и нуждаются в материальной помощи. Корчевников собирает деньги на операции и помогает больным людям вернуться к нормальной жизни, как это получилось сделать ему самому.

При этом наш герой не перестал вести телепередачи. Сейчас он является лицом двух проектов - "Судьба человека" и "Далекие близкие" - и пытается по мере сил привнести на ТВ немного доброты и человечности.

В 2018 году Борис Корчевников, который не раскрывает подробности своей личной жизни, огорошил поклонников известием о том, что он готовится стать папой. Позднее выяснилось, что друзья попросили журналиста стать крестным отцом их сына и что Корчевников крайне серьезно отнесся к своей новой роли. "Прошу молитв за младенца Сергия", - обратился он к своим подписчикам в соцсети.

Когда телеведущий сам станет отцом, остается только догадываться. Корчевников опроверг информацию о браке с актрисой Анной-Сесиль Свердловой и четко дал понять, что не собирается никого посвящать в свои амурные дела. "Я уверен, что брак - это такая вещь, о которой можно говорить открыто. А когда до брака - это пульс только двух людей. И огромная ошибка большого числа публичных людей - говорить о своих отношениях, когда роману без году неделя".

О своем самочувствии Борис Корчевников тоже не любит распространяться. Журналист признает, что он находится не в самой идеальной форме, однако записывать себя в число нетрудоспособных не спешит. В 2017 году Корчевников говорил, что он уже давно не был у врачей, хотя в случае с онкобольными проверяться нужно как минимум дважды в год. Бог не заберет меня раньше положенного срока, уверен телеведущий.

Не исключено, что такое фаталистическое отношение к своему здоровью сыграло с Корчевниковым злую шутку. В мае этого года телезрители с трудом узнали Бориса. Он сильно опух, у него появился второй подбородок, а под глазами возникли синяки. По мнению его поклонников, Корчевников мог поправиться из-за гормонального лечения, которое назначают больным после лучевого облучения. Такое, к примеру, было с Жанной Фриске. "Борис, я желаю вам здоровья", "Боренька, все у вас будет отлично!", "Бореньке нашему здоровья огромного!" - пожелали журналисту телезрители.

Видео: передача "ТВ Центра" "Прощание. Жанна Фриске"