В Москве проходит всероссийский форум "Здоровье нации"

Он продлится до конца мая

Ход реализации национальных проектов, планы и итоги уже проделанной работы обсуждают в среду в столице на всероссийском форуме "Здоровье нации".

В программе - тематические конференции, круглые столы, дискуссии, мастер-классы и выставки. Более 200 участников со всей страны представят свои проекты в сфере здоровья и улучшения качества жизни.

Продлится форум до 31 мая - посетить его может любой желающий. Организаторами выступили Министерство здравоохранения и Общероссийская общественная организация "Лига здоровья нации".