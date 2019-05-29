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Куда дешево слетать летом из России

14:30
  • среда
  • 29 мая 2019

Неожиданное предложение для любителей европейского отдыха

Самым дешевым заграничным туризмом для россиян в 2019 году стала Белоруссия. Билет Москва-Минск на одного человека стоит от пяти тысяч рублей.

На втором месте внезапно оказалась Франция. Перелет в города Бордо или Монпелье обойдется в 9-11 тысяч рублей, пишет RT. Затем идут Турция (Стамбул), Казахстан (Алматы), Грузия (Батуми) и Армения (Ереван) – от 10 тысяч рублей.

Выгоднее всего улетать в отпуск в июне или в августе. Июль как правило, выдается самым дорогим месяцем по части цен на билеты, ниже 15 тысяч не найти.

Ранее туристический сервис Travelata выяснил, что самым дорогим курортом России является Анапа – средний чек туда составил 70 тысяч рублей. А самыми дешевыми - Симеиз (Крым) и Красная Поляна.

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