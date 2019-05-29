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В России от полетов отстранили более 500 пилотов

14:43
  • среда
  • 29 мая 2019

Причина в недостаточной подготовке

За два года в России от полетов пришлось отстранить 550 пилотов. Причина в недостаточной подготовке, рассказал генеральный прокурор России Юрий Чайка.

"В ходе надзорных проверок нами вскрывались факты неполного прохождения летным персоналом программ подготовки, отсутствия в образовательных организациях необходимого кадрового и материального обеспечения и другие", - отметил он в ходе выступления в Госдуме.

Кроме того, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров. Аннулировано 160 летных свидетельств, передает ТАСС.

Ранее Чайка заявил, что госпрограмма обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям. При этом Министерство транспорта еще не разработало в полном объеме необходимые нормативные правовые акты.

Говоря о трагедии с Sukhoi Superjet 100, он подчеркнул, что произошедшая в "Шереметьево" авиакатастрофа вновь обозначила серьезные проблемы в авиационной отрасли. Ее решения Генеральная прокуратура требует от уполномоченных государственных органов и авиапредприятий уже несколько лет.

Трагедия в "Шереметьево" произошла 5 мая. В ходе посадки загорелся пассажирский SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот". В результате погиб 41 человек. Эксперты считают, что к катастрофе привели действия экипажа. Перед самым приземлением пилоты опасно разогнали воздушное судно.

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