Панина наказали за курение на борту

В декабре минувшего года актер устроил дебош в самолете

Судогодский районный суд Владимирской области оштрафовал актера Алексея Панина на 59 тысяч рублей за курение и пьяный дебош на борту самолета.

Инцидент произошел в декабре 2018 году. Актер летел из Стамбула в Москву рейсом авиакомпании "Победа". Панин перебрал с алкоголем, начал курить в туалете лайнера, не обращая внимания на предупреждения стюардесс, а потом начал делиться с пассажирами "лайфхаками", как грамотно курить в самолете.

По прибытию в столичный аэропорт, Панина сняли с рейса, а затем аиакомпания предъявила иск почти на 60 тысяч рублей – во столько была оценена стоимость санитарной обработки самолета для "ликвидации последствий курения", пишет интернет-портал "Дни.ру".

Кроме того, на Панине висят 210 непогашенных штрафов на сумму 400 тысяч рублей за нарушения ПДД с 2017 года, передает "Экспресс-газета".

Видео: Панин отдыхает в Испании