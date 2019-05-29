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Панина наказали за курение на борту

14:52
  • среда
  • 29 мая 2019

В декабре минувшего года актер устроил дебош в самолете

Судогодский районный суд Владимирской области оштрафовал актера Алексея Панина на 59 тысяч рублей за курение и пьяный дебош на борту самолета.
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Инцидент произошел в декабре 2018 году. Актер летел из Стамбула в Москву рейсом авиакомпании "Победа". Панин перебрал с алкоголем, начал курить в туалете лайнера, не обращая внимания на предупреждения стюардесс, а потом начал делиться с пассажирами "лайфхаками", как грамотно курить в самолете.

По прибытию в столичный аэропорт, Панина сняли с рейса, а затем аиакомпания предъявила иск почти на 60 тысяч рублей – во столько была оценена стоимость санитарной обработки самолета для "ликвидации последствий курения", пишет интернет-портал "Дни.ру".

Кроме того, на Панине висят 210 непогашенных штрафов на сумму 400 тысяч рублей за нарушения ПДД с 2017 года, передает "Экспресс-газета".

Видео: Панин отдыхает в Испании

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