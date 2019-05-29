Украинцы не понимают речь Зеленского

Львовские депутаты поставили президенту свои условия

Депутаты Львовского облсовета просят президента Украины Владимира Зеленского не использовать в своих речах русский язык.

На Украине действует закон об обязательном использовании украинского языка в выступлениях, комментариях и интервью. Разговаривая на русском, Зеленский делает свою речь непонятной для населения Украины, пишет "Интерфакс".

"Зеленский обязан полностью исключить русский язык из собственного употребления в публичных сферах общественной жизни, так как это официальный язык России - государства-агрессора", - отметили львовские депутаты.

Новый президент Украины часто переходит на русский язык, особенно при обращении к населению Донбасса.

Видео: реакция украинцев на поездку Зеленского в Донбасс