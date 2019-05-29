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Украинцы не понимают речь Зеленского

15:24
  • среда
  • 29 мая 2019

Львовские депутаты поставили президенту свои условия

Депутаты Львовского облсовета просят президента Украины Владимира Зеленского не использовать в своих речах русский язык.

На Украине действует закон об обязательном использовании украинского языка в выступлениях, комментариях и интервью. Разговаривая на русском, Зеленский делает свою речь непонятной для населения Украины, пишет "Интерфакс".

"Зеленский обязан полностью исключить русский язык из собственного употребления в публичных сферах общественной жизни, так как это официальный язык России - государства-агрессора", - отметили львовские депутаты.

Новый президент Украины часто переходит на русский язык, особенно при обращении к населению Донбасса.

Видео: реакция украинцев на поездку Зеленского в Донбасс

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