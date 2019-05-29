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Вместо купальника ананасы: жаркие фото пловчихи Ефимовой с пляжа

15:41
  • среда
  • 29 мая 2019

Пользователи в восторге от шикарной фигуры спортсменки

Призер Олимпийских игр Юлия Ефимова порадовала своих поклонников пикантными фото с пляжа. Вместе с подругой Аленой Румянцевой они устроили небольшую фотосессию. Причем, на двух снимках 27-летняя спортсменка предстала без верхней части купальника. Зато с ананасами, закрывающими самое дорогое.

Фото выложены в Instagram. Пользователи восхитились фигурой девушки. Некоторые решили, что Ефимовой уже пора замуж.

Сейчас Ефимова проводит подготовку к международным соревнованиям "Маре Нострум". Первый этап соревнований пройдет в Монако с 8 по 9 июня.

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Юлия Ефимова
Юлия Ефимова
Юлия Ефимова
Юлия Ефимова
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