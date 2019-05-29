Появилось видео полыхающего корабля на бывшем заводе Порошенко

ЧП произошло во время ремонта разведывательного катера

В Киеве произошел пожар на судостроительном заводе "Кузня на Рыбальском". На судоверфи загорелся корабль проекта 502ЭМ для ВМС Украины.

Судно-разведчик, спущенное на воду в апреле, находилось на ремонте во время ЧП. По данным МЧС по Киеву, пожар возник в трюме корабля. По предварительной информации, во время ремонтных работ загорелась электропроводка.

В соцсетях появились видео с места происшествия. На одном из них горящий корабль запечатлен издалека. "Очень сильное задымление, видно с расстояния нескольких километров", - говорится в подписи к ролику на канале dtp.kiev.ua.

Судостроительный завод "Кузница на Рыбальском" в Киеве ранее принадлежал пятому по счету президенту Украины Петру Порошенко. Верфь специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов и судоремонте.

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