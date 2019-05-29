Известный певец погиб, торопясь на день рождения любимой

Его самолет рухнул в реку

Бразильский поп-певец Габриэль Диниз погиб в авиакатастрофе. Он прославился благодаря зажигательной песне Jenifer, которая за восемь месяцев набрала 237 миллионов просмотров в Youtube.

27 мая Диниз летел в бразильский город Масейо, чтобы поздравить с днем рождения свою возлюбленную. Однако самолет по невыясненным причинам рухнул в реку. 28-летний певец и двое пилотов погибли, пишет Daily Mail.

За два дня до авиакатастрофы он опубликовал фотографию в Instagram под которой поблагодарил фанатов за теплый прием и выразил надежду на встречу, если "на то будет божья воля".