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Во время ЕГЭ умерла школьница

15:58
  • среда
  • 29 мая 2019

Она сама приняла решение сдавать экзамен несмотря на плохое самочувствие

Трагедия произошла во время сдачи ЕГЭ по математике в Чебоксарах. Скончалась ученица 11 класса, рассказали в пресс-службе министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Отмечается, что девушке нездоровилось изначально, когда она пришла на экзамен. Это было видно по ее внешнему виду. При этом выяснилось, что она инвалид с детства.

Узнав все это, дежурившие в учебном заведении медицинские работники, а также организаторы экзамена настоятельно рекомендовали школьнице и ее родителям отказаться от участия в экзамене. Тем не менее, выпускница, которая уже являлась совершеннолетней, приняла решение сдавать экзамен, передает РИА Новости.

Она писала экзаменационную работу в течение часа. Затем она попросила разрешения выйти. Тут,  в коридоре ей стало плохо. Ей начали оказывать медицинскую помощь. Тем не менее, врачи были бессильны. Девушка скончалась.

В Минобразования Чувашии выразили соболезнование родным и близким школьницы.

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