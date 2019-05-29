В Верховную Раду внесли два законопроекта об импичменте

Документ затрагивает особенности процедуры отстранения президента от власти

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона об импичменте. Свой вариант документа, описывающий особенности процедуры отстранения президента от власти, внес также замруководителя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

По словам последнего, таким образом БПП решил помочь Зеленскому исполнить свое предвыборное обещание. При этом представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук отметил, что подобного законопроекта в Раде нет.

"Нам президент обещал, что этот законопроект будет, но никак не можем дождаться от президента этого законопроекта, поэтому я решил помочь президенту Зеленскому, внёс свой законопроект об импичменте", - заявил Гончаренко (цитата по "Интерфаксу").

В свою очередь, Стефанчук напомнил депутатам, что в парламенте находится законопроект, которым отменяется депутатская неприкосновенность.

Во время предвыборной кампании в штабе Зеленского заявили, что первыми законами, которые он примет, придя к власти, будут законы о снятии депутатской и президентской неприкосновенности, отзыве народного депутата, о неприкосновенности судей и законе об импичменте.

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