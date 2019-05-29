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В Верховную Раду внесли два законопроекта об импичменте

16:08
  • среда
  • 29 мая 2019

Документ затрагивает особенности процедуры отстранения президента от власти

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона об импичменте. Свой вариант документа, описывающий особенности процедуры отстранения президента от власти, внес также замруководителя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

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По словам последнего, таким образом БПП решил помочь Зеленскому исполнить свое предвыборное обещание. При этом представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук отметил, что подобного законопроекта в Раде нет.

"Нам президент обещал, что этот законопроект будет, но никак не можем дождаться от президента этого законопроекта, поэтому я решил помочь президенту Зеленскому, внёс свой законопроект об импичменте", - заявил Гончаренко (цитата по "Интерфаксу").

В свою очередь, Стефанчук напомнил депутатам, что в парламенте находится законопроект, которым отменяется депутатская неприкосновенность.

Во время предвыборной кампании в штабе Зеленского заявили, что первыми законами, которые он примет, придя к власти, будут законы о снятии депутатской и президентской неприкосновенности, отзыве народного депутата, о неприкосновенности судей и законе об импичменте.

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