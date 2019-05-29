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Брошенная в поликлинике девочка обрела новый дом

16:27
  • среда
  • 29 мая 2019

В нем уже воспитывают другого ребенка матери-кукушки

Двухлетнюю девочку, которую мать оставила в московской поликлинике, забрала на воспитание бабушка со стороны отца.
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Девочку выписали из больницы и направили в семью, где уже воспитывается ее пятилетний брат, пишет kp.ru ("Комсомольская правда"). Социальные службы будут следить за семьей и оказывать ей необходимую помощь. Если понадобиться, то девочке назначат психолога.

16 мая врачи поликлиники на Бутырской улицы обнаружили двухлетнюю девочку, которая осталась одна. Впоследствии выяснилось, что ребенка бросила 21-летняя мать - гражданка Украины Мария Рудницкая. Женщина захотела избавиться от ребенка, так как он мешал ей налаживать личную жизнь с 27-летним женихом Шамилем Султанмурадовым.

Девочку отправили на осмотр врачам. Она оказалась вполне развитым ребенком, общительной и самостоятельной. "Психическое и физическое состояние соответствует возрасту", - расскалаи врачи.

Правоохранители завели уголовное дело по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка». Однако суд ничего криминального в действии матери-кукушки и ее сожителя не нашел и отпустил их. Следователи хотят оспорить это решение.

Видео: суд отпустил бросившую дочь в поликлинике женщину

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