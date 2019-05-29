ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский советует политикам есть шаурму и не "бронзоветь"

16:59
  • среда
  • 29 мая 2019

"Киев делает Киевом запах шаурмы возле метро"

Президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал политикам есть шаурму, чтобы "не забронзоветь" и быть ближе к народу.
Кончик шаурмы признали вредным для здоровья

В покупке ролла с мясом и овощами нет ничего постыдного, особенно, когда у человека напряженный график, пишет "Газета.Ru". Глава государства опубликовал фотографию надкушенной шаурмой и оставил комментарий: "Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!".

"Всегда знал, что питаюсь как президент", - отметил один из подписчиков.

Несколько дней назад Зеленский также вспомнил о шаурме, пишет ТАСС. Во время дня города Зеленский отметил, что "Киев делает Киевом запах шаурмы возле метро".

Ранее диетологи признали, что шаурма является полезным перекусом, так как в ней есть необходимые для здоровья человека продукты: куриное мясо, овощи и некалорийные соусы.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Новости по теме
Владимир Зеленский ест шаурму
Владимир Зеленский ест шаурму
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.