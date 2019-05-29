Зеленский советует политикам есть шаурму и не "бронзоветь"

"Киев делает Киевом запах шаурмы возле метро"

Президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал политикам есть шаурму, чтобы "не забронзоветь" и быть ближе к народу.

В покупке ролла с мясом и овощами нет ничего постыдного, особенно, когда у человека напряженный график, пишет "Газета.Ru". Глава государства опубликовал фотографию надкушенной шаурмой и оставил комментарий: "Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!".

"Всегда знал, что питаюсь как президент", - отметил один из подписчиков.

Несколько дней назад Зеленский также вспомнил о шаурме, пишет ТАСС. Во время дня города Зеленский отметил, что "Киев делает Киевом запах шаурмы возле метро".

Ранее диетологи признали, что шаурма является полезным перекусом, так как в ней есть необходимые для здоровья человека продукты: куриное мясо, овощи и некалорийные соусы.