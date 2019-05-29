Прославившаяся снимками без трусов украинская певица собралась в Раду

Артистка Ольга Полякова собирается основать первую "женскую партию" в стране

Украинская певица Ольга Полякова решила создать первую в стране "женскую партию" для участия в выборах в Верховную Раду. О своих политических амбициях артистка сообщила в Instagram.

В видео-анонсе она призвала всех женщин помочь ей с выбором названия партии. В числе вариантов: "Попа", "Женский сектор", "Первая женская партия". По словам Поляковой, новости о создании партии вызвали большой резонанс на Украине.

"Мне надоело голосовать за какого-то дядю с плакатом, про которого я ничего не знаю", - сказала Полякова (цитата по РИА Новости). По ее словам, миллионы украинцев хотят лично знать людей, за которых будут голосовать.

Как пишут украинские издания, певица Полякова прославилась в соцсетях благодаря своим обнаженным фотографиям. В Instagram певицы также есть несколько ее совместных снимков с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

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