ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Прославившаяся снимками без трусов украинская певица собралась в Раду

17:05
  • среда
  • 29 мая 2019

Артистка Ольга Полякова собирается основать первую "женскую партию" в стране

Украинская певица Ольга Полякова решила создать первую в стране "женскую партию" для участия в выборах в Верховную Раду. О своих политических амбициях артистка сообщила в Instagram.

Украинцы не понимают речь Зеленского
Зеленский советует политикам есть шаурму и не "бронзоветь"
"Это издевательство": украинцы потребовали от Зеленского вернуть поезда в Крым

В видео-анонсе она призвала всех женщин помочь ей с выбором названия партии. В числе вариантов: "Попа", "Женский сектор", "Первая женская партия". По словам Поляковой, новости о создании партии вызвали большой резонанс на Украине.

"Мне надоело голосовать за какого-то дядю с плакатом, про которого я ничего не знаю", - сказала Полякова (цитата по РИА Новости). По ее словам, миллионы украинцев хотят лично знать людей, за которых будут голосовать.

Как пишут украинские издания, певица Полякова прославилась в соцсетях благодаря своим обнаженным фотографиям. В Instagram певицы также есть несколько ее совместных снимков с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Ольга Полякова и Владимир Зеленский
Ольга Полякова и Владимир Зеленский
Ольга Полякова и Владимир Зеленский
Ольга Полякова и Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.