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У Олега Меньшикова хотят отобрать роскошное жилье

17:20
  • среда
  • 29 мая 2019

Экс-владелица жилья вспомнила о своих правах

Российский актер и художественный руководитель Московского драматического театра имени Ермоловой Олег Меньшиков может лишиться роскошной квартиры в центре Москвы.

Как пишет StarHit, жена умершего хозяина квартиры вспомнила жилье, которое много лет назад было продано актеру. Истица требует признать договор купли-продажи недействительным, так как он был составлен до раздела имущества с бывшим мужем.

Речь идет о квартире площадью более 170 квадратных метров стоимостью несколько десятков миллионов рублей в самом сердце столицы. Пока суд на стороне 58-летнего Меньшикова, но все в одночасье может поменяться – бывшая владелица квартиры намерена бороться до конца.

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