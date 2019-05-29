У Олега Меньшикова хотят отобрать роскошное жилье

Экс-владелица жилья вспомнила о своих правах
Российский актер и художественный руководитель Московского драматического театра имени Ермоловой Олег Меньшиков может лишиться роскошной квартиры в центре Москвы.
Как пишет StarHit, жена умершего хозяина квартиры вспомнила жилье, которое много лет назад было продано актеру. Истица требует признать договор купли-продажи недействительным, так как он был составлен до раздела имущества с бывшим мужем.
Речь идет о квартире площадью более 170 квадратных метров стоимостью несколько десятков миллионов рублей в самом сердце столицы. Пока суд на стороне 58-летнего Меньшикова, но все в одночасье может поменяться – бывшая владелица квартиры намерена бороться до конца.
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