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"Немощный, но глаза горели": друзья о последних днях страдающего от рака Абдулова

17:49
  • среда
  • 29 мая 2019

Любимой темой для умирающего актера оставалась работа

Друзья и коллеги актера Александра Абдулова, который скончался в 2008 году от рака легких, рассказали о последних днях жизни артиста.

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Незадолго до смерти на съемках в Астрахани Абдулов, по воспоминаниям актеров, работавших с ним на площадке, постарел и похудел, стал невероятно раздражительным. Его мучили постоянные боли в пояснице, и он постоянно пил обезболивающее - эти таблетки могли спровоцировать язву желудка, пишет "Стархит".

Заведующий службы звукорежиссуры театра "Ленком" Владимир Черепанов, который много лет дружил с Александром Абдуловым рассказал, что испытал настоящий шок, увидев актера в те дни. "Уже тогда он выглядел очень плохо. Оказывается, Саша долгое время мучился от язвы, ничего не ел, к врачам не обращался", - поделился он.

Даже в те роковые дни любимой темой для Абдулова была работа. Это отмечают многие друзья актера. За день до смерти он попросил принести ему в больницу очки, сухарики и сценарий недоснятого "Инженера Гарина". В картине играл один из лучших друзей Абдулова - актер Георгий Мартиросян. 31 декабря 2007 года он последний раз увидел своего друга.

"Немощный, но глаза горели так, что это не вязалось с тем, что происходит. Саша сказал нам: "Сейчас поедем к маме, поздравим ее с Новым годом", - поделился актер.

В августе 2007 года у Абдулова обострилась язва желудка, он был срочно прооперирован. Вскоре его перевезли в Москву, а потом отправили в израильскую клинику, где актеру был поставлен страшный диагноз: рак легких четвертой стадии.

Четыре месяца артист сражался со смертельной болезнью. В последний раз на публике он появился 13 декабря 2007 года, когда Владимир Путин вручил ему орден "За заслуги перед Отечеством". 3 января 2008 года Абдулова не стало. Актера похоронили на Ваганьковском кладбище Москвы.

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