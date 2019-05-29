"Это на их совести": актер заступился за затравленную на "Голосе" Таю Скоморохову

Алексей Моисеев пристыдил хейтеров семилетней россиянки

Российский актер Алексей Моисеев, сыгравший оперативника в сериале "Возвращение Мухтара 2", заступился за свою юную коллегу Таисию Скоморохову, которая стала жертвой травли из-за участия в съемках украинского шоу "Голос. Дети".

Алексей Моисеев снимался вместе с Таисией в познавательном сериале о правилах дорожного движения "Семья Светофоровых". Они бок о бок работали на съемочной площадке с 2016 по 2018 год. Моисеев играл отца Таи.

"Прекрасная, талантливая, замечательная девочка, - рассказал Моисеев ТВЦ.RU. - Хватающая все на лету. Очень общительная. И понимающая режиссера с полуслова. Мы с ней прекрасно работали, веселились, радовались. В группе "Семья Сфетафоровых" в Instagram или Facebook много видео, как мы дурачимся, как мы снимаем".

Актер пожелал девочке победы и сказал, что ей не стоит обращать внимание на комментарии озлобленных людей, которые возмущаются тем, что семилетнюю жительницу Москвы показывают на украинском телевидении.

"Я считаю, что это должна быть чисто творческая штука, а политику сюда примешивать ни в коем случае нельзя. Те, кто [плохо о Таисии] говорят, это на их совести. Если дураки, то дураки. Она прекрасно выступает. Если она займет какое-нибудь место, то будет здорово", - заявил Алексей Моисеев в разговоре с ТВЦ.RU.

Ранее сообщалось, что некоторые украинские телезрители и интернет-пользователи возмущены успехами юной россиянки на детском "Голосе". "Почему детей из России допускают на конкурс в Украине? Пусть там у себя поют", - такого рода комментарии появились в Сети после того, как Таисия Скоморохова восхитила судей своим задорным исполнением песни Тины Тернер Simply The Best. На данный момент видео с ее выступлением собрало на YouTube свыше 300 тысяч просмотров.

Отметим, что Таисия Скоморохова уже довольно опытная артистка. Ранее она участвовала в детском шоу талантов "Лучше всех" на российском ТВ, играла в "Семье Светофоровых" и снялась в фильме "Блудный сын", который в скором времени должен выйти на экраны. На съемки девочку водит ее мама Гульнара Нугуманова.