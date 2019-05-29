ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Это на их совести": актер заступился за затравленную на "Голосе" Таю Скоморохову

17:29
  • среда
  • 29 мая 2019

Алексей Моисеев пристыдил хейтеров семилетней россиянки

Российский актер Алексей Моисеев, сыгравший оперативника в сериале "Возвращение Мухтара 2", заступился за свою юную коллегу Таисию Скоморохову, которая стала жертвой травли из-за участия в съемках украинского шоу "Голос. Дети". 
Новый скандал сотряс шоу "Голос.Дети"

Алексей Моисеев снимался вместе с Таисией в познавательном сериале о правилах дорожного движения "Семья Светофоровых". Они бок о бок работали на съемочной площадке с 2016 по 2018 год. Моисеев играл отца Таи.  

"Прекрасная, талантливая, замечательная девочка, - рассказал Моисеев ТВЦ.RU. - Хватающая все на лету. Очень общительная. И понимающая режиссера с полуслова. Мы с ней прекрасно работали, веселились, радовались. В группе "Семья Сфетафоровых" в Instagram или Facebook много видео, как мы дурачимся, как мы снимаем". 

Актер пожелал девочке победы и сказал, что ей не стоит обращать внимание на комментарии озлобленных людей, которые возмущаются тем, что семилетнюю жительницу Москвы показывают на украинском телевидении.  

"Я считаю, что это должна быть чисто творческая штука, а политику сюда примешивать ни в коем случае нельзя. Те, кто [плохо о Таисии] говорят, это на их совести. Если дураки, то дураки. Она прекрасно выступает. Если она займет какое-нибудь место, то будет здорово", - заявил Алексей Моисеев в разговоре с ТВЦ.RU. 

Ранее сообщалось, что некоторые украинские телезрители и интернет-пользователи возмущены успехами юной россиянки на детском "Голосе". "Почему детей из России допускают на конкурс в Украине? Пусть там у себя поют", - такого рода комментарии появились в Сети после того, как Таисия Скоморохова восхитила судей своим задорным исполнением песни Тины Тернер Simply The Best. На данный момент видео с ее выступлением собрало на YouTube свыше 300 тысяч просмотров. 

Отметим, что Таисия Скоморохова уже довольно опытная артистка. Ранее она участвовала в детском шоу талантов "Лучше всех" на российском ТВ, играла в "Семье Светофоровых" и снялась в фильме "Блудный сын", который в скором времени должен выйти на экраны. На съемки девочку водит ее мама Гульнара Нугуманова. 

Читайте также:
Новости по теме
Участница украинского шоу "Голос Дети" Таисия Скоморохова
Участница украинского шоу "Голос Дети" Таисия Скоморохова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.