Стало известно, от чего умерла сдававшая ЕГЭ школьница

Врачи пытались убедить ее не сдавать экзамен

Ученица 11 класса, которая умерла во время сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике, страдала врожденным пороком сердца.

Во время экзамена у нее случился сердечный приступ, однако две бригады скорой помощи и дежурившие на ЕГЭ медработники не смогли ее спасти, пишет News.ru.

Отмечается, что девушке нездоровилось изначально, когда она пришла на экзамен. Это было видно по ее внешнему виду. Врачи настоятельно рекомендовали ей не сдавать сегодня экзамен. Тем не менее, выпускница, которая уже являлась совершеннолетней, приняла решение сдавать экзамен.

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