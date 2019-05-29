В Подмосковье ищут очередную мать-кукушку, оставившую детей в хостеле

Годовалые мальчик и девочка переданы врачам

Неизвестная женщина оставила двоих детей в подмосковном хостеле и не вернулась за ними.

Инцидент произошел в хостеле в 3-м Покровском проезде в Люберцах. Мать с двумя детьми – годовалыми мальчиком и девочкой – пыталась заселиться в хостел. Администратор попросила предоставить паспорт, однако женщина ответила, что забыла его в машине и вышла из здания. Больше ее никто не видел.

Полиция начала розыск непутевой матери. Детей поместили в местную больницу, пишет агентство "Москва".

В последнее время участились случаи оставления детей в общественных местах. Так, например, 16 мая жительница Украины бросила свою двухлетнюю дочь в московской поликлинике, а 27 мая молодая мать оставила шестилетнего сына в игровой комнате и не стала его забирать.