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В Подмосковье ищут очередную мать-кукушку, оставившую детей в хостеле

18:11
  • среда
  • 29 мая 2019

Годовалые мальчик и девочка переданы врачам

Неизвестная женщина оставила двоих детей в подмосковном хостеле и не вернулась за ними.
Брошенная в поликлинике девочка обрела новый дом

Инцидент произошел в хостеле в 3-м Покровском проезде в Люберцах. Мать с двумя детьми – годовалыми мальчиком и девочкой – пыталась заселиться в хостел. Администратор попросила предоставить паспорт, однако женщина ответила, что забыла его в машине и вышла из здания. Больше ее никто не видел.

Полиция начала розыск непутевой матери. Детей поместили в местную больницу, пишет агентство "Москва".

В последнее время участились случаи оставления детей в общественных местах. Так, например, 16 мая жительница Украины бросила свою двухлетнюю дочь в московской поликлинике, а 27 мая молодая мать оставила шестилетнего сына в игровой комнате и не стала его забирать.

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