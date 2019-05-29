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Вернувшийся в Незалежную Саакашвили взбудоражил украинцев

18:39
  • среда
  • 29 мая 2019

Его встретили бурными овациями, хлебом и солью

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся на Украину. Он прилетел в киевский аэропорт "Борисполь" из Варшавы.

Саакашвили едет помогать Зеленскому
Путин призвал Зеленского вернуть украинский паспорт Саакашвили

Сотни сторонников политика встретили его хлебом и солью, пишет "Интерфакс". Едва вступив на украинскую землю, Саакашвили сделал несколько заявлений. Присутствующие поддержали его слова бурными овациями. "Видите эмоцию народа? Видимо, меня многие любят в этой стране", - отметил экс-президент Грузии. Он рассказал, что девушка-пограничник даже сказала ему, что соскучились.

Саакашвили ранее был президентом Грузии. Он сбежал из страны в 2013 году, когда узнал, что против него возбуждено несколько уголовных дел. В 2015-м он получил должность губернатора Одесской области на Украине, но через полтора года был уволен за то, что испортил все показатели региона.

В 2017 году у него отобрали украинское гражданство, поскольку выяснилось, что он предоставил неверные сведения, в частности, умолчав о наличии судимости в Грузии. Спустя год Киев выслал Саакашвили в Польшу, но затем бывший президент Грузии незаконно прорвался на Украину.

28 мая 2019 года новый президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в указ экс-президента Петра Порошенко, согласно которому Саакашвили лишили украинского гражданства, после чего опальный политик смог вернуться на Украину.

Видео: Путин предложил Зеленскому вернуть украинский паспорт Саакашвили

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