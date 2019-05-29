Спецпрокурор Мюллер объявил об отставке

Он закончил расследование "российского дела" и в связи с этим закрывает свой офис

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший мифическое вмешательство России в американские выборы 2016 года, объявил об отставке. Офис спецпрокурора будет закрыт.

В среду Мюллер впервые публично прокомментировал итоги расследования "связей" президента США Дональда Трампа с Москвой. Он подтвердил то, что было опубликовано ранее - сговора Трампа с властными структурами РФ не было, Трамп не препятствовал осуществлению правосудия.

Мюллер более двух лет руководил расследованием "российского вмешательства" в выборы. В своей речи он рассказал, что намерен заняться своей частной жизнью, передает РИА Новости.

Финальную точку в громком деле поставили в апреле 2019 года. Генеральный прокурор США Уильям Барр презентовал доклад с результатами расследования предполагаемого российского вмешательства в американские выборы. Сенсации к очевидному разочарованию противников Трмпа не произошло. Как и было анонсировано ранее, никаких фактов сговора Трампа с Москвой не обнаружено.

Видео: Кремль пообещал пролистать доклад Мюллера

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