Собянин поручил провести реставрацию стен и башен Донского монастыря

За счет бюджета города проводится восстановление надгробий некрополя на территории монастыря

Свыше тысячи памятников архитектуры отреставрированы в столице за последние несколько лет. Только в этом году приведены в порядок 85 объектов и ещё 200 будут сданы к декабрю. Сергей Собянин вместе с министром культуры России Владимиром Мединским оценили ход работ в Донском монастыре. Для восстановления жемчужины зодчества привлекли лучших мастеров. Московские власти направят дополнительные средства, чтобы ускорить реконструкцию.

Донской монастырь для Москвы - не просто святое место. Это важный исторический памятник XVI века. Царь Федор Иоаннович издал указ о его основании в честь избавления столицы от войск крымского хана Казы-Гирея. За 425 лет существования монастырь пережил Смутное время, нашествие наполеоновских войск и советскую власть. В последние годы его активно восстанавливают. В прямом смысле слова всем миром.

"Монастырь на средства своих благодетелей отреставрировал две замечательных церкви полностью. Это Малый собор Донского монастыря. Собственно говоря, его сердце, его начало. И церковь Михаила Архангела, усыпальницу князей Голицыных", - сказал председатель научно-методического совета при департаменте культурного наследия Москвы Андрей Баталов.

Полностью отреставрирован интерьер Большого Собора. Промыта роспись, восстановлен иконостас. Теперь предстоит отремонтировать фасады.

"Отрадно, что эта реставрация, как и реставрация многих памятников старины в городе, проходит не только за счет федеральных или региональных средств. Но и за счет средств частных пожертвований. Это по сути дела всенародная такая реставрация исторических объектов. Сделано многое. Но предстоит немало еще. Нужно ускорить реставрацию стен, башен, главного собора, в реставрации которых будет активно помогать город. Но, я надеюсь, по-прежнему будут и частные инвесторы, частные пожертвования тоже участвовать в данной работе", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Десятки увлеченных москвичей добровольно в свободное от работы время занимаются восстановлением башен, очисткой стен, разгребают завалы. Все это делают под эгидой опытных реставраторов-кураторов. И с этого года волонтерский проект в сфере культуры взят под опеку Министерства культуры", - сказал министр культуры Владимир Мединский.

В свою очередь, Москва готова отреставрировать восемь башен и все стены между ними. Восстанавливаются за счет города и художественные надгробия некрополя Донского монастыря. Места упокоения многих выдающихся деятелей русской церковной, политической и военной истории, литературы и искусства. Белокаменные плиты, барочные саркофаги, гранитные колонны - в бережных руках реставраторов.

"Вот эти черные загрязнения, так называемые корковые. Они наслаиваются на мрамор толстым слоем. И потихонечку его разрушают. Основная задача - это провести укрепление этого мрамора. Расчистки должны быть такие, чтобы мы не повредили именно авторскую поверхность. Если посмотрим с вами на нашего ангела, то вы увидите очень много выветренных поверхностей", - рассказал заместитель генерального директора реставрационной мастерской Дмитрий Стадник.

Кладбище Донского монастыря оказалось единственным монастырским некрополем Москвы, не уничтоженным после 1917 года. А на надгробиях можно увидеть фамилии, известные на весь мир - Ключевский, Жуковский, Чаадаев, Сологуб.

Екатерина Гоголева, Наталья Епифанова, Сергей Титов, Илья Ушаков, "ТВ Центр".