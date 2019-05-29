"Хотел попугать": напавший с топором на девочку не признал вину

За попытку "отучить сверстников выпивать", его арестовали на 2 месяца

14-летний подросток, ударивший топором 12-летнюю девочку в школе города Вольска Саратовской области, арестован на два месяца.

Вольский районный суд Саратовской области удовлетворил ходатайство следствия, пишет "Интерфакс". Свою вину в покушении на убийство школьник не признал. "Я не хотел никого убивать, я хотел попугать и обратить внимание на то, что школьники пьют, ведут аморальный образ жизни", - отметил парень.

Накануне ученик седьмого класса средней школы №4 Вольска напал с холодным оружием на одноклассницу. 12-летняя девочка получила удар по лбу топором, а затем бросил две бутылки с зажигательной смесью под двери классов, но они не взорвались. Пострадавшую госпитализировали, в настоящий момент она находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Злоумышленник попытался сбежать с места преступления, однако его задержали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более малолетних.