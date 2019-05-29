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Видео выхода российских космонавтов в открытый космос

20:01
  • среда
  • 29 мая 2019

Российские члены экипажа МКС выполнили единственный в этом году выход за борт станции

Олег Кононенко и Алексей Овчинин совершили выход в открытый космос - единственный в этом году по российской программе. В настоящий момент космонавты работают за бортом МКС, сообщает "ТВ Центр".

Овчинин и Кононенко проведут в открытом космосе шесть часов. Задача - сбор проб с обшивки МКС для оценки возможных микроповреждений и очистка иллюминаторов исследовательского отсека "Поиск". Также предстоит работа с измерительными блоками для изучения плазменно-волновых процессов.

Кроме того, космонавты снимают две специальные панели с обшивки для изучения влияния космоса на определённые материалы. Этот выход решено посвятить легендарному космонавту Алексею Леонову, который 30 мая отметит своё 85-летие.

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