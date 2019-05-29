Что ждать от вернувшегося на Украину Саакашвили

За экс-главой Одесской обладминистрации прочно закрепился образ политического киллера

На Украину вернулся Михаил Саакашвили. В аэропорту "Борисполь" скандального политика встречали сотни человек с украинскими и грузинскими флагами. Гражданство страны Саакашвили вернул президент Владимир Зеленский. В минувший вторник он подписал соответствующий указ. Теперь на Украине гадают, зачем Саакашвили вновь потребовался Киеву? Пока же основанная им партия "Движение новых сил" заявила о намерении участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Кадры из киевского аэропорта "Борисполь" (см. видео). Сюда Михаил Саакашвили прилетает из Варшавы. Чтобы снять удачные кадры, журналисты занимали места за несколько часов, но в итоге прессы приехало столько, что началась давка. Внутри аэропорта журналистам тесно, из толпы звучит призыв всем выйти на улицу. Уже здесь Саакашвили задают главный вопрос.

- Вы пойдете на парламентские выборы?

- Дайте мне оглядеться, оглянуться вокруг. Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы. Но, конечно я буду способствовать и всячески помогать полному обновлению политического класса в Украине, полностью избавления от барыг, барыжников и людей, которые грабили Украину.

Однако, что бы не говорил Саакашвили, в Киеве понимают - он нужен новому президенту. На Украине за экс-главой Одесской обладминистрации прочно закрепился образ политического киллера. Ещё будучи союзником Петра Порошенко, Саакашвили активно критиковал Игоря Коломойского - в это же самое время у опального олигарха отбирали "Приватбанк". И уничтожал рейтинг "Народного фронта", обвиняя, например, его лидеров в незаконном обогащении на Одесском припортовом заводе.

На этот раз, очевидно, Саакашвили будет уничтожать политический рейтинг Петра Порошенко, который пока не оставляет надежд провести в парламент на досрочных выборах свою партию. Борьба за места в Раде уже началась - во Львове националисты устроили драку в здании горсовета, выломали входные двери. Мэр Андрей Садовой, который ведет в парламент свою партию, уже обвинил в организации беспорядков сторонников бывшего президента. Саакашвили очевидно добавит хаоса в этот предвыборный спринт.

Подробности смотрите в репортаже Петра Вершинина.