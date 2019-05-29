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Анджелина Джоли оставила дочь в руках маньяка-каннибала

19:47
  • среда
  • 29 мая 2019

У 13-летней Шайло Нувель Джоли-Питт необычные интересы

Анджелина Джоли сделала необычный подарок своей дочери Шайло Нувель Джоли-Питт – на 13-летие девочки она отвела ее в квест The Basement в Лос-Анджелесе с живыми актерами.
Как живет пожелавшая стать мальчиком дочь Джоли и Питта. Фото

По сюжету интерактива участников похищает серийный убийца-каннибал, и они должны сбежать из дома его покойной матери за 45 минут, пишет Daily Mail. Участвовали ли в страшном квесте другие дети Энджи, неизвестно.

Шайло – первый биологический ребенок Анджелины. Она с детства интересуется абсолютно не девчачьими вещами: самурайские мечи, машинки, короткие волосы, мешковатая одежда – это все про нее. Кроме того, девочка с трехлетнего возраста утверждает, что ее зовут не Шайло, а Джон.

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