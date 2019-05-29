Агрессивный автор статьи о Сталине отправлен под арест

Заключенный рад этому

Ленинский районный суд города Ставрополя заключил под стражу на два месяца 72-летнего Константина Сиднева, который напал с ножом на редакцию газеты "Родина".

Мужнина против своего ареста не возражал, отметив, что ему "негде жить, спать и кушать", пишет "Интерфакс".

27 мая 72-летний Константин Сиднев напал с ножом на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе. В результате пострадали четыре человека. Мужчину возмутил тот факт, что главный редактор издания Николай Бондаренко отказался напечатать его статью про Сталина.

СК возбудил дело о покушении на убийство двух или более лиц. Известно, что нападавший – филолог по образованию, ранее был судим за разбойное нападение и состоял на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД). "Родина" является газетой краевого отделения КПРФ.