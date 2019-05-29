Пугачева решила женить своего непутевого племянника

Примадонна поможет молодоженам с жильем и бизнесом

В семье Пугачевых грядет праздник: Влад Евгеньевич Пугачев, сын младшего брата Аллы Борисовны, намерен жениться. Семейство вовсю готовится к тайной церемонии.

Невеста звездного племянника – 34-летняя бухгалтер Гузель из Казани. Они познакомились в Москве, куда женщина приехала на заработки. В Татарии у нее остался 14-летний сын от другого мужчины.

Жить молодожены будут в квартире, которую купила Примадонна. "Я счастлив. Мы с Гузель пока живем на съемной квартире, но через месяц съедут квартиранты, и мы будем жить в квартире около метро "Аэропорт", которую мне тетя Алла подарила. И мы планируем с Гузель свадьбу", - рассказал kp.ru ("Комсомольской правде") счастливый жених.

Влад Пугачев – сын младшего брата Примадонны Евгения. 60-летний полковник запаса умер после операции на сердце в 2011 году. Долгое время Владислав никак не мог найти место жизни: вел разгульный образ жизни, выпивал, принимал запрещенные вещества, нашел супругу с таким же набором вредных привычек. Несмотря на это, у пары родился сын Женя. Звездная тетя помогала молодой семье деньгами, оплачивала лечения в наркологической клинике. Ежемесячно Алла Борисовна переводила по 150 тысяч рублей, чтобы семейство ни в чем не нуждалось. Но когда она узнала, что деньги уходят на развлечения, то прикрыла лавочку и забрала маленького Женю.

Четыре года назад родственнику Аллы Борисовны парализовало ноги. Пугачева не бросила его в беде, а оплатила лечение в Израиле. Однако после лечения Влад вновь взялся за старое, после чего Алла Борисовна обиделась и перестала с ним общаться. Непутевый племянник неоднократно пытался связаться со своей знаменитой родственницей, в том числе, при помощи Максима Галкина – супруга Примадонны. Но тетя была непреклонна.

Тогда Влад решил снова создать семью и завел отношения с Юлией из Рязани, однако пара быстро разошлась. После разрыва он решил "развлечься в бильярдной", где и познакомился с Гузель. Женщина сразу поняла, что ему некуда идти и пустила его к себе. Через неделю Влад сделал ей предложение. Пара подала заявление в ЗАГС. Торжество будет скромным, чтобы "не привлекать внимание журналистов".

"С тетей помирился. Скоро увижу сына. Ему в этом году исполнится восемь лет. Хочу все начать с чистого листа", - подчеркнул родственник Аллы Борисовны. По его словам, после свадьбы он подумывает об открытии небольшого бизнеса. Пугачева уже согласилась помочь ему в организационных вопросах.