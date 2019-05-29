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Какое наказание ждет виновников "пьяных" ДТП

21:05
  • среда
  • 29 мая 2019

Госдума одобрила во втором чтении законопроект об ужесточении наказания за ДТП, совершенные в пьяном виде

Госдума в среду приняла во втором чтении законопроект об ужесточении наказания за ДТП, совершенные в пьяном виде и повлекшие тяжелые травмы или гибель людей. В документе  предлагается увеличить срок лишения свободы виновникам подобных аварий с четырех до семи лет. Об этом сообщает "ТВ Центр".

При гибели человека в результате ДТП предусматривается максимальный срок наказания до 12 лет лет. В случае смерти двух и более лиц - до 15.

Нижняя палата приняла также еще ряд законопроектов. Один из них запрещает передачу коллекторам долгов граждан по услугам ЖКХ. Право требовать уплаты задолженности остается у управляющих компаний, ТСЖ, жилищного кооператива или ресурсоснабжающей организации.

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