Какое наказание ждет виновников "пьяных" ДТП

Госдума одобрила во втором чтении законопроект об ужесточении наказания за ДТП, совершенные в пьяном виде

Госдума в среду приняла во втором чтении законопроект об ужесточении наказания за ДТП, совершенные в пьяном виде и повлекшие тяжелые травмы или гибель людей. В документе предлагается увеличить срок лишения свободы виновникам подобных аварий с четырех до семи лет. Об этом сообщает "ТВ Центр".

При гибели человека в результате ДТП предусматривается максимальный срок наказания до 12 лет лет. В случае смерти двух и более лиц - до 15.

Нижняя палата приняла также еще ряд законопроектов. Один из них запрещает передачу коллекторам долгов граждан по услугам ЖКХ. Право требовать уплаты задолженности остается у управляющих компаний, ТСЖ, жилищного кооператива или ресурсоснабжающей организации.