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Собянин поздравил победителей премии "Прорыв года"

22:32
  • среда
  • 29 мая 2019

Финалистов конкурса помогли определить пользователи портала "Активный гражданин", а экспертный совет выбрал лучших

В Москве в среду чествовали предпринимателей. В Кремлёвском дворце прошёл финал первой бизнес-премии "Прорыв года", передает "ТВ Центр".

Решение о её проведении было принято мэром Сергеем Собяниным прошлым летом на заседании президиума столичного правительства. Цель - поддержать малый и средний бизнес столицы. Победителей назвали в девяти категориях. Финалистов конкурса помогли определить пользователи портала "Активный гражданин", а экспертный совет выбрал лучших. Гран-при вручил лично мэр. Сергей Собянин отметил важную роль предпринимателей в развитии мегаполиса и поблагодарил их за активное участие в общественной жизни столицы.

"Я здесь, чтобы сказать вам огромное спасибо от имени всех москвичей, от горожан и от себя лично. Спасибо за то, что вы выбрали такую нелегкую судьбу. Спасибо за то, что вы делаете для бизнеса, для своей семьи, для себя, для города, для горожан. Сказать вам, что вы действительно являетесь основой экономики нашего города и нашего государства. И что вы должны гордиться, и мы должны гордиться вами. Спасибо вам за ваш труд!" – сказал Сергей Собянин.

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