Как себя чувствуют годовалые малыши, оставленные матерью в хостеле (видео)

Дети находятся в больнице

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении матери, которая оставила годовалых мальчика и девочку в подмосковном хостеле.

Дело расследуется по двум статьям: оставление в опасности, неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. На данный момент сотрудники правоохранительных органов ищут женщину, а также ее возможных родственников. Следователи навестили малышей. По словам врачей, дети немного поспали и поели. Сотрудник СК принес им подарки.

По данным детского омбудсмена в Московской области Ксении Мишоновой, состояние детей удовлетворительное, у них небольшой кашель и насморк. Также держит ситуацию под контролем уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова.

Инцидент произошел 28 мая. Женщина с детьми обратилась в один из хостелов в Котельниках для предоставления им спального места. Администратор попросила предоставить паспорт, однако женщина ответила, что забыла его в машине и вышла из здания. Больше ее никто не видел.