ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне забрали провисевшие 10 лет в космосе полотенце

08:38
  • четверг
  • 30 мая 2019

Завершены работы в открытом космосе

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин провели первый в этом году выход в открытый космос. За пределами станции они находились более 6 часов и успешно выполнили всю намеченную программу.

Главной задачей их миссии был сбор проб с обшивки станции для оценки  возможных микроповреждений. Кроме того, космонавты работали с измерительными блоками для изучения плазменно-волновых процессов, очистили  от пыли иллюминаторы модуля "Поиск". А также сняли полотенце, которое провисело снаружи около 10 лет. Это был длительный эксперимент по изучению влияния космоса на свойство ткани, пишет "Газета.Ru"

Выход наших космонавтов был  посвящен легендарному Алексею Леонову - первому  человеку,  ступившему в безвоздушное пространство. В четверг дважды герою Советского Союза исполняется 85. Одно из первых поздравлений с днем рождения он получил с орбиты.

Новости по теме
Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин работают вне стыковочного отсека "пирса"
Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин работают вне стыковочного отсека "пирса"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.