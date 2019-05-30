Россияне забрали провисевшие 10 лет в космосе полотенце

Завершены работы в открытом космосе

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин провели первый в этом году выход в открытый космос. За пределами станции они находились более 6 часов и успешно выполнили всю намеченную программу.

Главной задачей их миссии был сбор проб с обшивки станции для оценки возможных микроповреждений. Кроме того, космонавты работали с измерительными блоками для изучения плазменно-волновых процессов, очистили от пыли иллюминаторы модуля "Поиск". А также сняли полотенце, которое провисело снаружи около 10 лет. Это был длительный эксперимент по изучению влияния космоса на свойство ткани, пишет "Газета.Ru".

Выход наших космонавтов был посвящен легендарному Алексею Леонову - первому человеку, ступившему в безвоздушное пространство. В четверг дважды герою Советского Союза исполняется 85. Одно из первых поздравлений с днем рождения он получил с орбиты.