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Турция пообещала разместить F-35 вне зоны покрытия С-400

08:52
  • четверг
  • 30 мая 2019

В Анкаре заверили, что на ЗРК будут работать только турецкие военные

США вновь пригрозили Турции санкциями из-за покупки российских ракетно-зенитных комплексов С-400. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Морган Ортэгус.

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По ее словам, если Анкара приобретёт комплексы у Москвы, Вашингтон прекратит поставки новейших американских истребителей F-35. Турция также не сможет участвовать в процессе их производства. Кроме того, США не исключили применения закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

Посол Турции в Вашингтоне в четверг заявил, что его страна готова разместить американские самолёты вне зоны действия российских С-400, отмечает "Газета.Ru". При этом в Анкаре неоднократно заявляли, что не намерены отказываться от закупок российского вооружения.

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