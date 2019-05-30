Турция пообещала разместить F-35 вне зоны покрытия С-400

В Анкаре заверили, что на ЗРК будут работать только турецкие военные

США вновь пригрозили Турции санкциями из-за покупки российских ракетно-зенитных комплексов С-400. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Морган Ортэгус.

По ее словам, если Анкара приобретёт комплексы у Москвы, Вашингтон прекратит поставки новейших американских истребителей F-35. Турция также не сможет участвовать в процессе их производства. Кроме того, США не исключили применения закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

Посол Турции в Вашингтоне в четверг заявил, что его страна готова разместить американские самолёты вне зоны действия российских С-400, отмечает "Газета.Ru". При этом в Анкаре неоднократно заявляли, что не намерены отказываться от закупок российского вооружения.