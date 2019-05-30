Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили

Ситуацию на Украине обсудили в программе "События. 25-й час"
Почему Владимир Зеленский вернул гражданство Михаилу Саакашвили? Какие задачи он будет выполнять на политической арене страны? И чем грозит новой украинской власти возращение скандального политика?
На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил обозреватель международного информагентства "Россия сегодня" Дмитрий Бабич.
"Политики призывают Саакашвили, чтобы уничтожить какого-то конкурента, а потом он уничтожает их", - рассказал он.
Полный комментарий эксперта смотрите в видео.
Читайте также: