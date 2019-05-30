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Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили

10:02
  • четверг
  • 30 мая 2019

Ситуацию на Украине обсудили в программе "События. 25-й час"

Почему Владимир Зеленский вернул гражданство Михаилу Саакашвили? Какие задачи он будет выполнять на политической арене страны? И чем грозит новой украинской власти возращение скандального политика?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил обозреватель международного информагентства "Россия сегодня" Дмитрий Бабич.

"Политики призывают Саакашвили, чтобы уничтожить какого-то конкурента, а потом он уничтожает их", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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Обозреватель международного информагентства "Россия сегодня" Дмитрий Бабич
Обозреватель международного информагентства "Россия сегодня" Дмитрий Бабич
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