Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили

Ситуацию на Украине обсудили в программе "События. 25-й час"

Почему Владимир Зеленский вернул гражданство Михаилу Саакашвили? Какие задачи он будет выполнять на политической арене страны? И чем грозит новой украинской власти возращение скандального политика?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил обозреватель международного информагентства "Россия сегодня" Дмитрий Бабич.