ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Цены на билеты в плацкарт резко выросли

08:27
  • четверг
  • 30 мая 2019

На некоторых направлениях стоимость возросла вдвое

Стоимость билетов в плацкартные вагоны в России резко возросла. Чтобы воспользоваться этим транспортом, россиянам придется выложить круглую сумму.

Необычный поезд метро расскажет об истории транспорта России
Как попасть в "люксовый" плацкартный вагон

Как узнали в общественных организациях, самый большой рост в эти два месяца по отношению к маю зафиксирован на направлениях Москва–Калининград. Цена вырастет вдвое и составит 4021 рубль. Чтобы проехать до Адлера из Москвы, придется заплатить 4143 рубля, что на 93% больше, чем в текущем месяце. Поездка на поезде Новосибирск–Томск обойдется в 1507 рублей, что также дороже на 93%.

С другой стороны, меньше всего подорожал проезд из столицы в Санкт-Петербург, Смоленск, а также Псков, пишет газета "Известия". Однако и здесь увеличение оказалось значительным — на 65–68%.

При этом в Федеральной пассажирской компании рост стоимости отрицают. Там называют приведенные данные ошибочными.

Однако Общероссийское объединение пассажиров, все-таки, попросило антимонопольную службу проверить обоснованность роста цен на проезд в плацкартных вагонах. В случае выявления нарушений они призвали "применить соответствующие меры" к РЖД.

Плацкартные вагоны в поездах дальнего следования являются дотационным видом перевозок. Цена устанавливается государством. При этом выпадающие доходы РЖД компенсируются из госбюджета. Тарифы устанавливаются Федеральной антимонопольной службой (ФАС). С 1 января этого года они были проиндексированы на 3,9% по отношению к 2018-му. С 14 июня по 1 сентября допускается повышать тариф не более чем на 20%. Об этом говорится на сайте компании.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Видео: на российские поезда начали продавать невозвратные билеты

 

Главное сегодня
Плацкартный вагон
Плацкартный вагон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.