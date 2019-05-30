Цены на билеты в плацкарт резко выросли

На некоторых направлениях стоимость возросла вдвое

Стоимость билетов в плацкартные вагоны в России резко возросла. Чтобы воспользоваться этим транспортом, россиянам придется выложить круглую сумму.

Как узнали в общественных организациях, самый большой рост в эти два месяца по отношению к маю зафиксирован на направлениях Москва–Калининград. Цена вырастет вдвое и составит 4021 рубль. Чтобы проехать до Адлера из Москвы, придется заплатить 4143 рубля, что на 93% больше, чем в текущем месяце. Поездка на поезде Новосибирск–Томск обойдется в 1507 рублей, что также дороже на 93%.

С другой стороны, меньше всего подорожал проезд из столицы в Санкт-Петербург, Смоленск, а также Псков, пишет газета "Известия". Однако и здесь увеличение оказалось значительным — на 65–68%.

При этом в Федеральной пассажирской компании рост стоимости отрицают. Там называют приведенные данные ошибочными.

Однако Общероссийское объединение пассажиров, все-таки, попросило антимонопольную службу проверить обоснованность роста цен на проезд в плацкартных вагонах. В случае выявления нарушений они призвали "применить соответствующие меры" к РЖД.

Плацкартные вагоны в поездах дальнего следования являются дотационным видом перевозок. Цена устанавливается государством. При этом выпадающие доходы РЖД компенсируются из госбюджета. Тарифы устанавливаются Федеральной антимонопольной службой (ФАС). С 1 января этого года они были проиндексированы на 3,9% по отношению к 2018-му. С 14 июня по 1 сентября допускается повышать тариф не более чем на 20%. Об этом говорится на сайте компании.

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