Россияне ополчились на посоветовавшего жить впроголодь Онищенко

Депутат дал рекомендации по борьбе с жиром на животе

В интернете широко обсуждают заявление депутата Государственной думы, бывшего главного санитарного врача Геннадия Онищенко, посоветовавшего пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь" и заниматься физическими нагрузками, чтобы избавиться от лишнего веса.

"Надо не забывать, что объем потребляемой пищи, особенно у возрастных людей, когда снижены обменные процессы, тоже должен быть эффективным", - отметил парламентарий.

Однако пользователи соцсетей призыв Онищенко восприняли негативно. Некоторые поинтересовались, почему депутат не советует жить впроголодь чиновникам, другие призвали не платить Онищенко зарплату, передает URA.Ru.

Позже депутат рассказал, что СМИ "передернули" его слова. "Я - не за то, чтобы пожилые люди жили впроголодь. А я - против, чтобы у них росли животы. Мною было обращено внимание именно на рост животов. Потому что, как правило, полнота появляется а области талии", - приводит его слова сайт газеты "Комсомольская правда" (KP.Ru).