Олег Газманов раскрыл подробности операции по удалению опухоли

Сложность была в том, что медики могли задеть связки

Олег Газманов недавно огорошил поклонников, сообщив, что ему удалили опухоль. Певец сказал, что операцию провели в Германии, но дальнейшие детали предпочел не оглашать.

Это новость взволновала поклонников Газманова. Народ закидал исполнителя вопросами. Под натиском общественности артист все же решил раскрыть подробности болезни.

По словам Газманова, все произошло восемь лет назад. Немецкие медики вырезали ему опухоль — гранулему. После проведения анализов выяснилось, что она не была злокачественной.

"Вот я сижу перед вами здоровый, молодой мужчина. Все нормально", - заявил певец в программе "Абонент доступен" интернет-канала Mix TV.

Сложность операции была в том, что медики могли задеть связки и тогда Газманов лишился бы возможности петь. Московские врачи посоветовали исполнителю очень хорошего коллегу из Германии, который как раз специализировался на данной проблеме. Он и спас голос артиста.

Напомним, ранее Олег Газманов рассказал, что долгое время принимал опухоль за простуду. Артист не мог петь, порой ему даже было трудно говорить. Певец не скрывает, что пережил тогда один из самых тяжелых периодов.