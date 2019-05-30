На Украине обвинили Россию в росте цен на бензин

Это произойдет из-за ответных мер Москвы на санкции Киева

Из-за ограничений на экспорт нефтепродуктов из России, на Украине может произойти увеличение стоимости бензина. Об этом объявил Антимонопольный комитет Украины (АМКУ).

Там отметили, что 80% поступлений нефтепродуктов на Украину производится из России, а также Белоруссии. Тем не менее, наполнение украинского рынка и ценовая ситуация могут измениться из-за ответных мер Москвы на санкции Киева.

Все это создает риски ограничения конкуренции на рынке оптовой торговли нефтепродуктами, а также может вызвать рост цен на топливо, пишет "Известия". Об угрозах Комитет сообщил администрации президента Украины, а также в Совет национальной безопасности и обороны Украины и правительство.

В апреле Киев расширил санкции против Москвы, запретив ввоз в страну некоторых продуктов. В ответ Москва ограничила поставки угля, бензина и дизельного топлива в соседнюю страну. Новые правила начнут действовать с 1 июня.

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